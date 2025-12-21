«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 105:101.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. По 15 очков набрали Майкл Мур и Би Джей Джонсон.

В составе нижегородцев 27 очков, четыре подбора и семь результативных передач на свой счёт записал Айзея Вашингтон. 21 очко и два подбора на счету Александра Хоменко.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из трёх поражений. «Пари НН» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.