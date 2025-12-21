Скидки
Пари НН — Локомотив-Кубань, результат матча 21 декабря 2025, счёт 101:105, Единая лига 2025-2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 105:101.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
101 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 27, Хоменко - 21, Хантер - 13, Карпенков - 12, Попов - 9, Бабурин - 7, Лукач - 6, Хвостов - 4, Платонов - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
Локомотив-Кубань: Хантер - 17, Джонсон - 15, Мур - 15, Миллер - 14, Мартин - 13, Квитковских - 12, Ищенко - 8, Робертсон - 5, Темиров - 3, Попов - 3, Коновалов, Самойленко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. По 15 очков набрали Майкл Мур и Би Джей Джонсон.

В составе нижегородцев 27 очков, четыре подбора и семь результативных передач на свой счёт записал Айзея Вашингтон. 21 очко и два подбора на счету Александра Хоменко.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из трёх поражений. «Пари НН» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
