Панасюк и Савков помогли своим командам одержать победы в испанской Liga U

Панасюк и Савков помогли своим командам одержать победы в испанской Liga U
В молодёжной лиге Испании накануне состоялись матчи очередного тура, в одном из которых встречались «Сарагоса», в составе которой выступает россиянин Александр Савков, и «Манреса». Встреча завершилась победой «Сарагосы» со счётом 84:72.

Савков провёл на площадке 24 минуты и за это время набрал 18 очков (лучший в составе обеих команд), совершил семь подборов и один блок-шот при двух потерях, завершив матч с показателем полезности «+18».

В другом матче дня «Гран-Канария» встречалась с командой «Амара Лейда». «Гран-Канария» одержала победу со счётом 99:67, выступающий в составе клуба Александр Панасюк за шесть минут набрал два очка и совершил две результативные передачи при коэффициенте эффективности «+2».

