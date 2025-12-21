Результаты матчей Единой лиги 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Единая лига. Результаты на 21 декабря:

ЦСКА — МБА-МАИ — 97:58;

«Уралмаш» — «Бетсити Парма» — 74:79 ОТ;

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 101:105.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 17 матчах 15 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 14 побед при двух поражениях в 16 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).