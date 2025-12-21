Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (70:74 ОТ).

«Невозможно начинать три четверти настолько пассивно, безынициативно и неагрессивно. Меня очень расстраивает, что нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры. То, что вернулись в игру, – большие молодцы. Это четвёртый матч подряд, где мы не проигрываем по подборам, передачам и потерям: у нас плюс–минус одинаковые цифры, но процент реализации бросков гораздо ниже, чем у соперника.

Если глобально смотреть, это сейчас самая большая проблема. Когда ты пропускаешь 66 очков от, скажем так, «горячей» команды, нужно как-то забить 75. Над этим будем работать», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.