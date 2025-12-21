Скидки
Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (70:74 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 79
ОТ
Бетсити Парма
Пермский край
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Далтон - 15, Риз - 6, Эллис - 5, Герасимов - 5, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Халдеев
Бетсити Парма: Адамс - 24, Адамс - 16, Картер - 11, Свинин - 10, Шашков - 9, Сандерс - 6, Фирсов - 3, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров

«Невозможно начинать три четверти настолько пассивно, безынициативно и неагрессивно. Меня очень расстраивает, что нет никакого ресурса со скамейки, который мог бы изменить ход игры. То, что вернулись в игру, – большие молодцы. Это четвёртый матч подряд, где мы не проигрываем по подборам, передачам и потерям: у нас плюс–минус одинаковые цифры, но процент реализации бросков гораздо ниже, чем у соперника.

Если глобально смотреть, это сейчас самая большая проблема. Когда ты пропускаешь 66 очков от, скажем так, «горячей» команды, нужно как-то забить 75. Над этим будем работать», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

