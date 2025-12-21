Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»
Комментарии

Американские игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» 24-летний Скотти Барнс и 23-летний Джамал Шид приняли участие в постановке культового балета Петра Чайковского «Щелкунчинк» в Канаде, сыграв роли пушкарей.

В текущем сезоне лиги Скотти принял участие в 29 встречах. В среднем за матч Барнс набирает 19,5 очка, делает 8,1 подбора, отдаёт 5,2 передачи, совершает 1,7 перехвата и 1,4 блок-шота.

Джамал, в свою очередь, сыграл в 29 матчах. В среднем за встречу 23-летний американский баскетболист набирает 6,4 очка, делает 1,9 подбора, отдаёт 5,4 передачи и совершает 1,1 перехвата.

Сейчас читают:
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android