Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»

Американские игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» 24-летний Скотти Барнс и 23-летний Джамал Шид приняли участие в постановке культового балета Петра Чайковского «Щелкунчинк» в Канаде, сыграв роли пушкарей.

В текущем сезоне лиги Скотти принял участие в 29 встречах. В среднем за матч Барнс набирает 19,5 очка, делает 8,1 подбора, отдаёт 5,2 передачи, совершает 1,7 перехвата и 1,4 блок-шота.

Джамал, в свою очередь, сыграл в 29 матчах. В среднем за встречу 23-летний американский баскетболист набирает 6,4 очка, делает 1,9 подбора, отдаёт 5,4 передачи и совершает 1,1 перехвата.