«Он входит в топ-5 лучших игроков НБА, которых я когда-либо видел». Дюрант — о Йокиче

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант лестно высказался в адрес 30-летнего лидера колорадской команды «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Пожалуй, Никола является входит в топ-5 лучших игроков, которых мне когда-либо доводилось видеть в баскетболе», — приводит слова Дюранта аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Никола в текущем сезоне лиге принял участие в 27 матчах. В среднем за игру Йокич набирает 29,4 очка, делает 12,1 подбора, отдаёт 10,7 передачи, а также совершает 1,4 перехвата.