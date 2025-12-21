Скидки
Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Пари НН»

Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (105:101).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
101 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 27, Хоменко - 21, Хантер - 13, Карпенков - 12, Попов - 9, Бабурин - 7, Лукач - 6, Хвостов - 4, Платонов - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
Локомотив-Кубань: Хантер - 17, Джонсон - 15, Мур - 15, Миллер - 14, Мартин - 13, Квитковских - 12, Ищенко - 8, Робертсон - 5, Темиров - 3, Попов - 3, Коновалов, Самойленко

«Поздравляю команду с победой. Что касается эмоций, после трёх поражений подряд мы были не в лучшей форме. На данный момент для нас важна любая победа. Если говорить об игре: несмотря на крупный счет, нам не удалось остановить Айзею Вашингтона.

Мы не могли с ним справиться практически до самого конца. Это и стало причиной того, что не смогли обеспечить победу раньше», — приводит слова Антона Юдина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

