Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Пари НН»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (105:101).

«Поздравляю команду с победой. Что касается эмоций, после трёх поражений подряд мы были не в лучшей форме. На данный момент для нас важна любая победа. Если говорить об игре: несмотря на крупный счет, нам не удалось остановить Айзею Вашингтона.

Мы не могли с ним справиться практически до самого конца. Это и стало причиной того, что не смогли обеспечить победу раньше», — приводит слова Антона Юдина пресс-служба Единой лиги ВТБ.