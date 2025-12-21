«Могу два дня не мыться». Дюрант совершил неожиданное признание

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант признался, что может не принимать душ по два дня подряд.

«Я не наношу лосьон на тело, только на руки, если они сухие. Принимаю душ. Иногда могу два дня не мыться, жду, пока доберусь до спортзала. Если сижу дома, мне может захотеться побыть немного влажным… Мне просто нравится чувствовать свой естественный запах»,

сказал Дюрант в эфире Unguarded Podcast.

37-летний Дюрант, двукратный чемпион НБА и один из лучших снайперов в истории лиги, был обменян в «Хьюстон» летом 2025 года.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.