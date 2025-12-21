Стив Керр ответил, из-за чего может уйти с поста тренера «Голден Стэйт»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что может послужить причиной завершения его карьеры.

«Честно говоря, единственное, что, как мне кажется, может отбить у меня желание заниматься тренерской работой, это постоянные перелёты. Количество ночных рейсов и прибытий в три часа ночи… [утомляет]», — приводит слова Керра портал Hoopshype.

Керр начал тренерскую карьеру в 2014 году, заняв пост главного тренера в «Голден Стэйт». На данном посту он четырежды становился чемпионом НБА. Кроме того, с 2020 по 2021 и с 2022 по 2024 год под его руководством выступала национальная команда США.