«Никто никогда его не превзойдёт». Джеймс Харден — о рекорде Леброна по очкам в НБА

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», выразил уверенность в том, что никому в дальнейшем не удастся побить рекорд четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймс по набранным очкам в лиге.

«Этот рекорд никто никогда не превзойдёт… Но для меня важно просто вернуться на площадку и дать своим товарищам по команде возможность помочь им выиграть игру», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.

