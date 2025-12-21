Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никто никогда его не превзойдёт». Джеймс Харден — о рекорде Леброна по очкам в НБА

«Никто никогда его не превзойдёт». Джеймс Харден — о рекорде Леброна по очкам в НБА
Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», выразил уверенность в том, что никому в дальнейшем не удастся побить рекорд четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймс по набранным очкам в лиге.

«Этот рекорд никто никогда не превзойдёт… Но для меня важно просто вернуться на площадку и дать своим товарищам по команде возможность помочь им выиграть игру», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.

Ранее Джеймс Харден и Кавай Леонард высказались об отчислении Криса Пола из «Клипперс».

Материалы по теме
«Шок». Джеймс Харден и Кавай Леонард высказались об отчислении Криса Пола из «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android