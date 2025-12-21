Скидки
«Три четверти сдерживали град трёхочковых». Тренер «Пармы» Пашутин — о матче с «Уралмашем»

Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», который завершился в пользу пермского клуба со счётом 79:74 ОТ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 79
ОТ
Бетсити Парма
Пермский край
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Далтон - 15, Риз - 6, Эллис - 5, Герасимов - 5, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Халдеев
Бетсити Парма: Адамс - 24, Адамс - 16, Картер - 11, Свинин - 10, Шашков - 9, Сандерс - 6, Фирсов - 3, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров

«Знали, что будет серьёзный матч. «Уралмаш» дома очень хорошо играет, с большой интенсивностью, большим количеством переходов. Добавился Айзея Риз, новый игрок, который выступал за нас. Мы знаем его силу, это добавило «Уралмашу» ротации. Конечно, мы внимательно следили за Далтоном, Нэвелсом, Нэльсоном – это три игрока, которые приносили очки. Нам удалось на протяжении трёх четвертей сдерживать град трёхочковых бросков, которыми обычно славится «Уралмаш».

Практически 20 минут мы двигали мяч, хорошо защищались и не давали сопернику убегать в быстрые прорывы. Даже в третьей четверти мы сказали: «Нам надо выиграть третью четверть, хотя бы на одно очко, чтобы спокойно довести дело до победы». В итоге в третьей четверти удалось выиграть шесть очков. Но в четвёртой «Уралмаш» создал прессинг, мы стали торопиться с бросками – совершать невынужденные броски через руки, с углов. В этой суматохе немного потеряли голову и контроль над игрой. В овертайме поговорили с игроками, нам удалось одержать победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Новости. Баскетбол
