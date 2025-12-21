«Три четверти сдерживали град трёхочковых». Тренер «Пармы» Пашутин — о матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», который завершился в пользу пермского клуба со счётом 79:74 ОТ.

«Знали, что будет серьёзный матч. «Уралмаш» дома очень хорошо играет, с большой интенсивностью, большим количеством переходов. Добавился Айзея Риз, новый игрок, который выступал за нас. Мы знаем его силу, это добавило «Уралмашу» ротации. Конечно, мы внимательно следили за Далтоном, Нэвелсом, Нэльсоном – это три игрока, которые приносили очки. Нам удалось на протяжении трёх четвертей сдерживать град трёхочковых бросков, которыми обычно славится «Уралмаш».

Практически 20 минут мы двигали мяч, хорошо защищались и не давали сопернику убегать в быстрые прорывы. Даже в третьей четверти мы сказали: «Нам надо выиграть третью четверть, хотя бы на одно очко, чтобы спокойно довести дело до победы». В итоге в третьей четверти удалось выиграть шесть очков. Но в четвёртой «Уралмаш» создал прессинг, мы стали торопиться с бросками – совершать невынужденные броски через руки, с углов. В этой суматохе немного потеряли голову и контроль над игрой. В овертайме поговорили с игроками, нам удалось одержать победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.