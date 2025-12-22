Скидки
Стив Керр: я никогда не оставлю Стефена Карри

Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стив Керр высказался насчёт работы с подопечным, четырёхкратным чемпионом НБА соотечественником Стефеном Карри.

«Когда я пришёл в «Голден Стэйт», Стеф уже был игроком уровня Матча всех звёзд. Моя задача была простой — помочь ему стать ещё лучше и выиграть чемпионат. Мы сделали это сразу, а потом повторили ещё три раза. Это партнёрство я буду ценить всю жизнь — оно давно вышло за рамки баскетбола.

Он один из лучших людей, которых я встречал. Каждый день приходить в зал и работать со Стефом — это привилегия. Я никогда не оставлю Стефа Карри», — приводит слова Карри портал Hoopshype.

