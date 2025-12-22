«В концовке не хватило везения». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении в матче с «Локо»

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался после поражения подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (101:105), который состоялся 21 декабря в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь – спасибо болельщикам. Сегодня у нас на арене была, пожалуй, одна из лучших поддержек за последнее время. Сыграли неплохую игру, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Сказались микромоменты: какие-то смазанные фолы и броски. В концовке где-то не хватило везения. Все видели, что мы бились и сражались, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.