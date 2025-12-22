Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В концовке не хватило везения». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении в матче с «Локо»

«В концовке не хватило везения». Тренер «Пари НН» Козин — о поражении в матче с «Локо»
Комментарии

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался после поражения подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (101:105), который состоялся 21 декабря в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
101 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 27, Хоменко - 21, Хантер - 13, Карпенков - 12, Попов - 9, Бабурин - 7, Лукач - 6, Хвостов - 4, Платонов - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
Локомотив-Кубань: Хантер - 17, Джонсон - 15, Мур - 15, Миллер - 14, Мартин - 13, Квитковских - 12, Ищенко - 8, Робертсон - 5, Темиров - 3, Попов - 3, Коновалов, Самойленко

«В первую очередь – спасибо болельщикам. Сегодня у нас на арене была, пожалуй, одна из лучших поддержек за последнее время. Сыграли неплохую игру, но, к сожалению, не смогли одержать победу. Сказались микромоменты: какие-то смазанные фолы и броски. В концовке где-то не хватило везения. Все видели, что мы бились и сражались, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
«Пари НН» был в шаге от победы. Но «Локо» спас воспитанник!
«Пари НН» был в шаге от победы. Но «Локо» спас воспитанник!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android