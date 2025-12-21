Скидки
«Я хотел перейти черту». Кевин Дюрант — о перепалке с Брюсом Брауном

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант высказался о своей перепалке с игроком «Денвер Наггетс» Брюсом Брауном.

«Совершенно точно я хотел перейти черту. Это баскетбол. Это то, что происходит в рамках площадки. Тут нет места для уважения, любви или чего-то такого. Ко мне люди не проявляют любви. Они часто переходят грань в своей физической игре, понимаете, о чём я?

Кто-то умеет и играть, и говорить. Кто-то нет. Мне как игроку пришлось научиться и говорить, и играть. Думаю, Брюс сейчас, вероятно, проходит через то же самое. Мне нравится, когда мы перекидываемся репликами. Это и есть баскетбол. Многие сейчас говорят, что этого не хватает в игре. А когда я так делаю, это вдруг становится проблемой», — приводит слова Дюранта Denver Post.

