«Они просто стареют». Чарльз Баркли заявил, что с «Голден Стэйт» всё кончено

Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли выразил уверенность, что с династией «Голден Стэйт Уорриорз» покончено.

«У них был один из величайших периодов в истории НБА, но всё кончено. Они просто стареют. Стеф — один из величайших игроков всех времён, но он будет продолжать терпеть неудачи. Не думаю, что Джимми тот же игрок, Дрэймонд определённо тоже [способные заменить Стефа в команде]», — приводит слова Баркли аккаунт NBA__Courtside в социальной сети X.

Ранее Чарльз Баркли обвинил «Оклахому» в том, что за матчами НБА стало скучно смотреть.

