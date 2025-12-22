Харден может выйти на рынок обменов зимой — Марк Стейн

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», всё чаще упоминается при обсуждении потенциальных обменов в разговорах руководства конкурирующих клубов в качестве потенциальной цели.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Марк Стейн.

Как информирует источник, ожидается, что Харден действительно окажется на рынке обменов этой зимой.

Напомним, ранее вошёл в топ-10 снайперов в истории лиги. В нынешнем сезоне Харден набирает в среднем 25,8 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 8,2 результативной передачи за игру.