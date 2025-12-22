Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Торонто» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс». Об этом информирует портал RotoWire.

Игра пройдёт в ночь на 22 декабря на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 2:00 по московскому времени. Помимо Егора, в стартовом составе «Нетс» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

К данному моменту российский спортсмен принял участие в 24 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: