Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Торонто» — RotoWire

Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс». Об этом информирует портал RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нет данных
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Дёмин, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон, Траоре
Торонто Рэпторс: Дик, Ингрэм, Барнс, Куикли, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Агбаджи, Мамукелашвили, Баттл

Игра пройдёт в ночь на 22 декабря на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 2:00 по московскому времени. Помимо Егора, в стартовом составе «Нетс» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

К данному моменту российский спортсмен принял участие в 24 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Новости. Баскетбол
