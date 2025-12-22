Скидки
Игрок «Зенита» из США: я сочувствую всем легионерам

Комментарии

Американский атакующий защитник «Зенита» Ливай Рэндольф поделился мнением об игре вдали от родины и рассказал, с какими психологическими трудностями сталкиваются легионеры во время выступлений за границей.

«Тяжело ли психологически играть так далеко от дома? Конечно, это непросто. Для меня это уже 11-й сезон за границей, я привык, но всё равно сочувствую всем легионерам. Мы пропускаем дни рождения, праздники, важные события. Мне повезло, что ко мне приехал друг, это позволило почувствовать частичку дома. Первые пару месяцев проходят спокойно, но на третий-четвёртый становится тяжело без семьи и друзей.

Приходится подстраиваться под новую культуру, стиль игры, язык. Но это часть нашей работы. Местным ребятам, думаю, проще, потому что они в своей культуре. Но за 11 лет я уже привык к таким корректировкам», — сказал Рэндольф в интервью на «СБГ Daily».

