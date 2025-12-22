Скидки
Стала известна бросковая статистика Егора Дёмина в НБА

Стала известна бросковая статистика Егора Дёмина в НБА
Представлена бросковая статистика российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен наиболее стабилен при завершении атак вблизи кольца, тогда как броски со средней дистанции остаются его главным проблемным элементом. Об этом свидетельствует статистика, размещённая на странице Cifer в социальной сети X.

Согласно опубликованным данным, в играх чемпионата Дёмин реализует 55% бросков из-под кольца и 44% из «краски». Со средней дистанции Егор попадает лишь 28%, при этом эффективность с трёхочковой линии россиянина выглядит заметно лучше: 33% из углов и 35% из центральной части дуги.

На данный момент Дёмин принял участие в 24 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

