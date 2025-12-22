ФИБА включила чемпиона НБА Новицки в Зал славы

Международная федерация баскетбола (FIBA) в соцсетях объявила о включении чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» немца Дирка Новицки в Зал славы.

Вместе с Новицки в зал славы также будет включены игроки Сью Бёрд (США), Селин Дюмерк (Франция), Кларисс Мачангуана (Мозамбик), Исмения Пошар (Чили), Хедо Тюркоглу (Турция) и Ван Чжичжи (Китай), а также тренер Людвик Мьетта‑Миколаевич (Польша).

Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс».