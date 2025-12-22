Скидки
Бруклин Нетс — Торонто Рэпторз, результат матча 22 декабря 2025, счет 96:81, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Дёмин

16 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Торонто» в НБА
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 96:81.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 16 очков, оформил пять подборов и отдал три результативные передачи. При игровом времени 27.43 Егор реализовал 6 из 10 бросков с игры (четыре из восьми трёхочковых), один раз сфолил, совершил два перехвата и четыре потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+24».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, у которого дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Также на его счету пять ассистов. У гостей больше всех очков (19) набрал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм. Защитник канадской команды Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

