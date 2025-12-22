16 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Торонто» в НБА

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 96:81.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 16 очков, оформил пять подборов и отдал три результативные передачи. При игровом времени 27.43 Егор реализовал 6 из 10 бросков с игры (четыре из восьми трёхочковых), один раз сфолил, совершил два перехвата и четыре потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+24».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, у которого дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Также на его счету пять ассистов. У гостей больше всех очков (19) набрал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм. Защитник канадской команды Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.