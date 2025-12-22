«Майами» проиграл «Нью-Йорку», Голдин не вышел на паркет

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 132:125.

Самым результативным в составе «Никс» стал Джейлен Брансон, набрав 47 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Кел'эл Уэр оформив дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов. Российский центровой Владислав Голдин не вышел на паркет.

«Никс» одержали седьмую победу за последние восемь матчей. «Майами» потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче «Никс» встретятся с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Майами» встретится с «Торонто Рэпторс».