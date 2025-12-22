Скидки
Баскетбол

Никс — Майами, результат матча 22 декабря 2025, счет 132:125, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Майами» проиграл «Нью-Йорку», Голдин не вышел на паркет


Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 132:125.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
132 : 125
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 47, Бриджес - 24, Ануноби - 18, Харт - 13, Кларксон - 10, Робинсон - 9, Колек - 6, Диавара - 3, Таунс - 2, Эвбуомван, Ябуселе, Хукпорти
Майами Хит: Уэр - 28, Жакез-мл. - 23, Пауэлл - 22, Адебайо - 14, Митчелл - 13, Смит - 9, Фонтеккио - 7, Уиггинс - 7, Якуционис - 2, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин

Самым результативным в составе «Никс» стал Джейлен Брансон, набрав 47 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показал Кел'эл Уэр оформив дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов. Российский центровой Владислав Голдин не вышел на паркет.

«Никс» одержали седьмую победу за последние восемь матчей. «Майами» потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче «Никс» встретятся с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Майами» встретится с «Торонто Рэпторс».

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
