Егор Дёмин оценил своё выступление в матче НБА, в котором он набрал 16 очков

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал своё выступление в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (96:81), в котором он отметился 16 набранными очками.

— В четвёртой четверти вы стали настоящим лидером и помогли команде вернуть преимущество. За счёт чего удалось изменить ход игры?

— Думаю, в третьей четверти мы немного потеряли концентрацию, сбились с ритма. Важно было снова начать играть агрессивно, бороться за каждый мяч как в защите, так и в атаке. Мы вернулись к тому настрою, который был у нас до большого перерыва, и это сразу принесло результат. В защите действовали плотно и забили несколько ключевых бросков.

— Вы сами попал несколько решающих бросков в концовке. Что помогло вам поймать эту уверенность?

— Во многом это заслуга моих партнёров и тренерского штаба — они помогали мне открываться, находили меня передачами, доверяли мне с мячом. Чувствуя такую поддержку, я просто старался играть свободно, не задумываться лишний раз и бросать в нужные моменты, — приводит слова Дёмина телеканал YES Network.