Егор Дёмин оценил своё выступление в матче НБА, в котором он набрал 16 очков

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал своё выступление в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (96:81), в котором он отметился 16 набранными очками.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

— В четвёртой четверти вы стали настоящим лидером и помогли команде вернуть преимущество. За счёт чего удалось изменить ход игры?
— Думаю, в третьей четверти мы немного потеряли концентрацию, сбились с ритма. Важно было снова начать играть агрессивно, бороться за каждый мяч как в защите, так и в атаке. Мы вернулись к тому настрою, который был у нас до большого перерыва, и это сразу принесло результат. В защите действовали плотно и забили несколько ключевых бросков.

— Вы сами попал несколько решающих бросков в концовке. Что помогло вам поймать эту уверенность?
— Во многом это заслуга моих партнёров и тренерского штаба — они помогали мне открываться, находили меня передачами, доверяли мне с мячом. Чувствуя такую поддержку, я просто старался играть свободно, не задумываться лишний раз и бросать в нужные моменты, — приводит слова Дёмина телеканал YES Network.

