Дёмин признался, как справляется с насыщенным графиком в дебютном сезоне НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (96:81) прокомментировал тот факт, что в лиге приходится работать в условиях насыщенного расписания.

— Вы уже сыграли почти 30 матчей всего за два месяца, тогда как в прошлом году, кажется, было около 40 игр за весь сезон. Как вы себя ощущаете — физически и психологически, ведь для вас это первый полноценный сезон в НБА, который такой длинный?

— Конечно, это совсем другой уровень, совсем другой опыт. Безусловно, приходится прикладывать больше усилий: игр в неделю гораздо больше, чем в колледже или где-либо ещё. Постепенно привыкаю к такому ритму, и мне очень помогает поддержка тренеров, партнёров по команде и всей организации. Благодаря им адаптироваться стало намного легче — и мне, и другим новичкам, — приводит слова Дёмина телеканал YES Network.