Баскетбол

Дёмин признался, как справляется с насыщенным графиком в дебютном сезоне НБА

Дёмин признался, как справляется с насыщенным графиком в дебютном сезоне НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (96:81) прокомментировал тот факт, что в лиге приходится работать в условиях насыщенного расписания.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

— Вы уже сыграли почти 30 матчей всего за два месяца, тогда как в прошлом году, кажется, было около 40 игр за весь сезон. Как вы себя ощущаете — физически и психологически, ведь для вас это первый полноценный сезон в НБА, который такой длинный?
— Конечно, это совсем другой уровень, совсем другой опыт. Безусловно, приходится прикладывать больше усилий: игр в неделю гораздо больше, чем в колледже или где-либо ещё. Постепенно привыкаю к такому ритму, и мне очень помогает поддержка тренеров, партнёров по команде и всей организации. Благодаря им адаптироваться стало намного легче — и мне, и другим новичкам, — приводит слова Дёмина телеканал YES Network.

В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
