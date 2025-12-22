Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 22 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты игр 22 декабря
Комментарии

В ночь на 22 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 22 декабря

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 96:81.
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 132:125.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 103:100.
«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:124.
«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 125:124 (ОТ).

Западную конференцию возглавляет «Оклахома-Сити Тандер» (25-3), а Восточную — «Детройт Пистонс» (22-6).

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
Видео
В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android