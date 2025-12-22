НБА: результаты игр 22 декабря

В ночь на 22 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 22 декабря

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 96:81.

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 132:125.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 103:100.

«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:124.

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 125:124 (ОТ).

Западную конференцию возглавляет «Оклахома-Сити Тандер» (25-3), а Восточную — «Детройт Пистонс» (22-6).