НБА: результаты игр 22 декабря

В ночь на 22 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты матчей на 22 декабря
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 96:81.
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 132:125.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 103:100.
«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:124.
«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 125:124 (ОТ).
Западную конференцию возглавляет «Оклахома-Сити Тандер» (25-3), а Восточную — «Детройт Пистонс» (22-6).