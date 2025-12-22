Скидки
«Локомотив-Кубань» потребовал у ФИБА запретить переход центрового Елатонцева в другой клуб

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» направил официальное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) с требованием запретить переход своего центрового Кирилла Елатонцева в другой клуб, сообщает «Матч ТВ».

Ранее клуб заявил, что Елатонцев в ночь с 8 на 9 ноября вызвал скорую помощь на дом из-за ухудшения самочувствия, не уведомив клубных врачей. После обследования медики не обнаружили серьёзных проблем и госпитализация не потребовалась. В «Локомотиве» подозревают, что игрок симулировал заболевание, нарушая тем самым трудовые отношения и обязательства перед клубом.

Дело также будет рассматриваться в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА). Елатонцев, которому 23 года, выступает за краснодарскую команду с сезона-2020/2021 и пока не провёл ни одного матча в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне.

