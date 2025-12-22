Видео: россиянин установил новый карьерный рекорд, набрав 19 очков в матче NCAA

Российский форвард студенческой команды «Дрексел Дрэгонс» Виктор Панов установил новый карьерный рекорд результативности в матче чемпионата NCAA.

Баскетболист набрал 19 очков, реализовав пять трёхочковых бросков из шести попыток. Его игра помогла команде одержать победу в рамках конференции Colonial Athletic Association (CAA).

Ранее в декабре Панов уже обновлял свой личный рекорд, набрав 16 очков в игре с «Маунт Ст. Мэри’с». Тогда он провёл на площадке 38 минут, за которые стал самым результативным игроком матча — с 16 очками, семью подборами и двумя передачами.