Видео: россиянин установил новый карьерный рекорд, набрав 19 очков в матче NCAA
Комментарии

Российский форвард студенческой команды «Дрексел Дрэгонс» Виктор Панов установил новый карьерный рекорд результативности в матче чемпионата NCAA.

Права на видео принадлежат NCAA.

Баскетболист набрал 19 очков, реализовав пять трёхочковых бросков из шести попыток. Его игра помогла команде одержать победу в рамках конференции Colonial Athletic Association (CAA).

Ранее в декабре Панов уже обновлял свой личный рекорд, набрав 16 очков в игре с «Маунт Ст. Мэри’с». Тогда он провёл на площадке 38 минут, за которые стал самым результативным игроком матча — с 16 очками, семью подборами и двумя передачами.

