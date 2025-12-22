Единая лига назвала символическую пятёрку недели. В неё попал россиянин Всеволод Ищенко

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошёл один российский спортсмен и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Дишон Пьерр (УНИКС);

Мело Тримбл (ЦСКА);

Данило Тасич («Енисей»);

Джален Адамс («Бетсити Парма»);

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 15 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, имеющий 14 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Зенит», выигравший 11 из 17 встреч.