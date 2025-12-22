Единая лига назвала символическую пятёрку недели. В неё попал россиянин Всеволод Ищенко
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошёл один российский спортсмен и четыре легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
- Дишон Пьерр (УНИКС);
- Мело Тримбл (ЦСКА);
- Данило Тасич («Енисей»);
- Джален Адамс («Бетсити Парма»);
- Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 15 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, имеющий 14 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Зенит», выигравший 11 из 17 встреч.
