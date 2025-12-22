Скидки
Единая лига назвала символическую пятёрку недели. В неё попал россиянин Всеволод Ищенко

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошёл один российский спортсмен и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

  • Дишон Пьерр (УНИКС);
  • Мело Тримбл (ЦСКА);
  • Данило Тасич («Енисей»);
  • Джален Адамс («Бетсити Парма»);
  • Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 15 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС, имеющий 14 побед при двух поражениях. Третье место занимает «Зенит», выигравший 11 из 17 встреч.

Новости. Баскетбол
