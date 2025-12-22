Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Егора Дёмина прокомментировал серию удачных выступлений сына в НБА

Отец Егора Дёмина прокомментировал серию удачных выступлений сына в НБА
Комментарии

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением об удачной серии матчей своего сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор умный парень, он тонко чувствует ситуацию вокруг себя. За счёт анализа и коррекции в работе он становится лучше каждый день. Увеличивающаяся активность и результативность — это итоги работы, опыт первых игр в лиге и понимания своей роли. Тренер очень чётко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что Дёмин в игре с «Милуоки» набрал 17 очков, три подбора, три передачи и два перехвата, с «Майами» — 14 очков и два подбора, с «Торонто» — 16 очков, пять подборов, три передачи и два перехвата.

Сейчас читают:
В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
Видео
В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android