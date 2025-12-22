В США оценили игру Егора Дёмина с «Торонто», где он набрал 16 очков

«Бруклин Нетс» (8-19) одержал важную домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» (17-13) со счётом 96:81, реабилитировавшись после поражения от «Майами» накануне.

Форвард Майкл Портер-младший (А) стал ключевой фигурой атаки, набрав 24 очка, совершив 11 подборов и пять передач. Его эффективность вернулась после серии неудачных матчей в атаке. Ноа Клауни (А-) добавил 19 очков и девять подборов.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин получил от издания Nets Wire оценку B+. Он набрал 16 очков, отдал пять передач, но допустил четыре потери. Аналитики отметили, что, несмотря на первоначальные проблемы с попаданием из-за дуги, он эффективно адаптировал свою игру, стал больше атаковать кольцо и в целом оказал положительное влияние.

Отличился и французский новичок Нолан Траоре, который был вызван из G-лиги и сыграл 22 минуты. Набрав восемь очков и эффективно управляя атакой второй пятёрки, он получил оценку B.

«Торонто» в третьей четверти сократил отрыв с более чем 10 очков, но «Нетс» сумели удержать преимущество. Брэндон Ингрэм стал лучшим у гостей с 19 очками.