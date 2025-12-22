Скидки
В США оценили игру Егора Дёмина с «Торонто», где он набрал 16 очков

В США оценили игру Егора Дёмина с «Торонто», где он набрал 16 очков
Комментарии

«Бруклин Нетс» (8-19) одержал важную домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» (17-13) со счётом 96:81, реабилитировавшись после поражения от «Майами» накануне.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

Форвард Майкл Портер-младший (А) стал ключевой фигурой атаки, набрав 24 очка, совершив 11 подборов и пять передач. Его эффективность вернулась после серии неудачных матчей в атаке. Ноа Клауни (А-) добавил 19 очков и девять подборов.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин получил от издания Nets Wire оценку B+. Он набрал 16 очков, отдал пять передач, но допустил четыре потери. Аналитики отметили, что, несмотря на первоначальные проблемы с попаданием из-за дуги, он эффективно адаптировал свою игру, стал больше атаковать кольцо и в целом оказал положительное влияние.

Отличился и французский новичок Нолан Траоре, который был вызван из G-лиги и сыграл 22 минуты. Набрав восемь очков и эффективно управляя атакой второй пятёрки, он получил оценку B.

«Торонто» в третьей четверти сократил отрыв с более чем 10 очков, но «Нетс» сумели удержать преимущество. Брэндон Ингрэм стал лучшим у гостей с 19 очками.

