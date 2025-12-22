Скидки
Леброн — об игре на Рождество: я бы предпочёл быть дома с семьёй, но играть — это честь

Леброн — об игре на Рождество: я бы предпочёл быть дома с семьёй, но играть — это честь
Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который на этой неделе сыграет свой рекордный 20-й матч в истории НБА в рождественский день, поделился смешанными чувствами по поводу этого события.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
«Честно говоря, я бы предпочёл быть дома с семьёй. Но, в конце концов, это игра, игра, которую я люблю. Это игра, которую я смотрел в детстве на Рождество, наблюдая, как величайшие играют в этот день. Это всегда была честь — играть в ней. Очевидно, я буду полностью честен: мне хотелось бы быть весь день дома на диване с семьёй. Но наш номер вызывают, так что мы должны выйти и показать игру, и я жду этого», — сказал Джеймс в интервью для журналиста Томера Азарли, которое он опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Х.

Новости. Баскетбол
