Баскетбол

Уилл Клайберн получил травму и выбыл из строя на шесть недель
Пресс-служба баскетбольного клуба «Барселона» официально объявила о серьёзной травме американского форварда Уилла Клайберна, который получил повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги.

По данным клуба, ориентировочный срок восстановления игрока составит около шести недель. Для каталонцев это серьёзный удар в середине сезона. Клайберн был одним из лидеров команды, набирая в среднем 14,4 очка при 61,8% попаданий с игры и 46,2% с трёхочковой дистанции в Евролиге.

«Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, уступая «Хапоэлю» из Тель-Авива в количестве пропущенных мячей — 1456 против 1418. Обе команды провели 17 игр, где смогли победить в 12 матчах.

Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
