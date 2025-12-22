«Партизан» предлагал контракт Билли Бэрону в феврале 2022 года. «Зенит» не дал согласия

35-летний бывший игрок «Зенита» Билли Бэрон рассказал о событиях февраля 2022 года, когда он оказался на пороге перехода в белградский «Партизан».

«Я помню, как началась спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») в России, это было похоже на ситуацию с коронавирусом… Мы должны были играть с «Барселоной», и все говорили, что мы на пути к завоеванию Евролиги, а на следующий день все иностранцы сидели у меня дома и обсуждали, как нужно как можно скорее уехать из России. Я думал, что буду играть за «Зенит» до конца карьеры, всё было хорошо, я играл отлично, и у нас был шанс выиграть Евролигу…

Внезапно возникает столько вопросов, и я уезжаю из Санкт-Петербурга в Финляндию, в аэропорту получаю звонок, и мне сообщают, что «Партизан» хочет взять на себя мой контракт. Агент спросил меня: «Ты заинтересован?» Я сказал: «Конечно, я заинтересован. Я хочу играть в баскетбол. Хочу. Кроме того, у меня есть семья, которую я должен содержать. Конечно. Если я могу играть в баскетбол и если я могу зарабатывать, а они могут сразу взять мой контракт…» — приводит слова Бэрона телеграм-канал СБГ Daily.

Однако «Зенит» не дал согласия на переход, и американский легионер продолжил выступление за команду до 22 июня 2022 года, пока не покинул клуб по соглашению сторон, а также по окончании срока контракта.