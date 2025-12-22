Скидки
Легенде сборной СССР Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы 1972 года над США

Легенде сборной СССР Ивану Едешко вручили памятную монету в честь победы 1972 года над США
Комментарии

Олимпийскому чемпиону 1972 года, заслуженному мастеру спорта СССР Ивану Едешко перед матчем ЦСКА — МБА-МАИ (97:58) вручили памятную монету, выпущенную в честь победы сборной Советского Союза над сборной США в финале Олимпийских игр в Мюнхене.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 58
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Тримбл - 16, Астапкович - 15, Жан-Шарль - 13, Митрович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 8, Уэйр - 6, Ганькевич - 6, Кливленд - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Чадов - 2
МБА-МАИ: Воронов - 16, Барашков - 10, Исмаилов - 9, Зайцев - 6, Савков - 5, Личутин - 5, Падиус - 2, Балашов - 2, Огарков - 2, Платунов - 1, Трушкин, Певнев

«Мне приятно получить эту награду. Рад, что ту нашу победу помнят. Эта победа сборной СССР украсила баскетбол. И показала, что непобедимых нет. Для американцев наш успех был трауром, как они сами говорили. Ещё важный момент, что у нас была команда. Составленная из игроков шести республик. И каждый у себя был лучшим, королём.

И искусство тренера заключается в том, чтобы составить из таких игроков настоящую команду с большой буквы. Для меня тот матч — напоминание о том, что никогда не надо сдаваться. Всегда всё можно повернуть так, как ты хочешь. Ровно так и получилось в том матче», — приводит слова Едешко пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Памятная монета

Памятная монета

Фото: Единая лига ВТБ

Монету выпустили Национальный нумизматический реестр и Санкт-Петербургский монетный двор. Её вручили в присутствии генерального директора Единой лиги Илоны Корстин, президента ЦСКА Андрея Ватутина и президента Федерации баскетбола Москвы Александра Новожилова.

