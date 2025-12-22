Скидки
В Единой лиге стартовал первый этап голосования за участников Матча всех звёзд в 2026 году

Единая лига ВТБ запустила первый этап голосования болельщиков за участников юбилейного, 10-го Матча всех звёзд, который состоится 15 февраля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене».

Болельщики могут выбрать по четыре баскетболиста в команды «Звёзды России» и «Звёзды Мира» — по два игрока задней и передней линии. В четырёх опросах представлены по 10 самых эффективных игроков в каждой категории по статистике на момент старта голосования. В числе лидеров — Никита Михайловский («Самара»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Мело Тримбл (ЦСКА) и Маркус Бингэм (УНИКС).

Первый этап продлится до 12:00 мск 12 января. Отдать свой голос можно в официальной группе лиги во «ВКонтакте».

Затем свой выбор сделают СМИ и легенды турнира (12-19 января), а завершающий отбор проведёт сама лига (19-26 января). Матч вернётся к классическому формату «Россия» против «Мировых звёзд».

