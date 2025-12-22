Фанаты «Клипперс» подняли плакаты «Оземпик» под штрафные Дончича

Фанаты «Лос-Анджелес Клипперс» во время местного дерби с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:88) устроили провокацию в адрес звезды соперников Луки Дончича.

Пока словенский форвард пробивал штрафные броски, болельщики на трибуне The Wall подняли плакаты с названиями программ для похудения: «Оземпик», Weight Watchers и Jenny Craig.

Фото: Из личного архива Дейва Макменамина

Плакаты отсылали к заметной летней трансформации Дончича, который в межсезонье 2025 года благодаря жёсткой диете и тренировкам сбросил вес и пришёл в лучшую форму в карьере. Сам игрок ранее отрицал использование каких-либо препаратов.

За первую половину Дончич, набрав 12 очков, повредил левую ногу. После перерыва он не вернулся. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, что у игрока ушиб, но точный срок восстановления пока неизвестен.