Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Клипперс» подняли плакаты «Оземпик» под штрафные Дончича

Комментарии

Фанаты «Лос-Анджелес Клипперс» во время местного дерби с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:88) устроили провокацию в адрес звезды соперников Луки Дончича.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харден - 21, Коллинз - 17, Лопес - 11, Данн - 8, Зубац - 5, Сандерс - 4, Батюм - 3, Богданович - 2, Кристи, Миллер, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Ларэвиа - 12, Дончич - 12, Смит - 9, Хэйс - 8, Смарт - 5, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Тьеро, Винсент, Клебер, Хатимура

Пока словенский форвард пробивал штрафные броски, болельщики на трибуне The Wall подняли плакаты с названиями программ для похудения: «Оземпик», Weight Watchers и Jenny Craig.

Фото: Из личного архива Дейва Макменамина

Плакаты отсылали к заметной летней трансформации Дончича, который в межсезонье 2025 года благодаря жёсткой диете и тренировкам сбросил вес и пришёл в лучшую форму в карьере. Сам игрок ранее отрицал использование каких-либо препаратов.

За первую половину Дончич, набрав 12 очков, повредил левую ногу. После перерыва он не вернулся. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, что у игрока ушиб, но точный срок восстановления пока неизвестен.

Комментарии
