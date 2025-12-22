Скидки
НБА и ФИБА переходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»

Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявили, что в январе они приступят к совместному изучению возможности создания новой профессиональной общеевропейской мужской баскетбольной лиги, привлекая к процессу потенциальные команды и группу владельцев клубов для вступления в лигу. Об этом информирует пресс-служба ФИБА.

Новая лига предложит каждой команде в европейской национальной лиге, входящей в ФИБА, возможность ежегодно проходить квалификацию либо через Лигу чемпионов ФИБА, либо через квалификационный турнир в конце сезона, на основе заслуг. Расписание лиги также будет согласовано с расписанием национальных лиг и национальных команд, что позволит игрокам представлять свой клуб и сборную круглый год.

В рамках новой лиги НБА и ФИБА также планируют направить финансовую поддержку и ресурсы на дальнейшее развитие европейской баскетбольной экосистемы, включая национальные лиги, клубные академии и существующие программы НБА и ФИБА по подготовке начинающих игроков, тренеров и судей на всех уровнях игры.

