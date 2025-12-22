Опубликована статистика нарушений правил в Единой лиге нынешнего сезона

Телеграм-канал «Два кольца» опубликовал статистику нарушений правил, связанных с секундами, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 после 89 сыгранных матчей.

Самое популярное нарушение — правило 24 секунд, которое за 89 игр было зафиксировано 106 раз. Второе по частоте нарушений — правило трёх секунд , которое было зафиксировано 24 раза. Девять раз арбитры свистели за нарушение пяти секунд, отведённых на ввод мяч из-за пределов площадки. Трижды команды не могли вывести мяч за восемь секунд со своей половины поля.

В данный момент турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержавший 15 побед при двух поражениях в 17 встречах.