Игрок «Зенита» Димитриевич: надеюсь, клубы ЕЛ вернутся в Евролигу в 2026 году

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит», представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич вновь выступил за возвращение команд Единой лиги ВТБ в Евролигу, отметив, что данный шаг станет выгодным для всех сторон.

«Я говорил несколько лет назад, что четыре команды Единой лиги ВТБ — УНИКС, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», — соответствуют уровню Евролиги — как по бюджету, так и по игрокам. Надеюсь, мы вернёмся в Евролигу в следующем году. В этом случае выигрывают все», — приводит слова Димитриевича портал Basketball Sphere.

