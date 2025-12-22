Скидки
В составе команды НБА — сразу 10 игроков, не представляющих США

В составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» присутствуют сразу 10 игроков, не являющихся представителями Соединённых Штатов Америки (США).

В заявке коллектива из штата Джорджия находятся следующие игроки не из США:

1. Никил Александер-Уолкер — Канада.
2. Дайсон Дэниэлс — Австралия.
3. Н'Фали Данте — Мали.
4. Никола Джуришич — Сербия.
5. Мухаммед Гуйе — Сенегал.
6. Калеб Хьюстан — Канада.
7. Вит Крейчи — Чехия.
8. Эли Ндиайе — Сенегал.
9. Кристап Порзингис — Латвия.
10. Закари Рисашер — Франция.

Минувшей ночью «ястребы» встретились с командой «Чикаго Буллз», уступив со счётом 150:152.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
150 : 152
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Джонсон - 36, Янг - 35, Оконгву - 23, Крейчи - 20, Рисашер - 17, Александер-Уолкер - 9, Дэниэлс - 8, Гуйе - 2, Уоллес, Кеннард, Порзингис, Ньюэлл
Чикаго Буллз: Бузелис - 28, Уайт - 21, Гидди - 19, Хаертер - 16, Окоро - 14, Вучевич - 13, Досунму - 13, Джонс - 11, Коллинс - 10, Уильямс - 4, Смит - 3, Картер, Терри, Филлипс
