В составе команды НБА — сразу 10 игроков, не представляющих США

В составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» присутствуют сразу 10 игроков, не являющихся представителями Соединённых Штатов Америки (США).

В заявке коллектива из штата Джорджия находятся следующие игроки не из США:

1. Никил Александер-Уолкер — Канада.

2. Дайсон Дэниэлс — Австралия.

3. Н'Фали Данте — Мали.

4. Никола Джуришич — Сербия.

5. Мухаммед Гуйе — Сенегал.

6. Калеб Хьюстан — Канада.

7. Вит Крейчи — Чехия.

8. Эли Ндиайе — Сенегал.

9. Кристап Порзингис — Латвия.

10. Закари Рисашер — Франция.

Минувшей ночью «ястребы» встретились с командой «Чикаго Буллз», уступив со счётом 150:152.