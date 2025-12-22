Скидки
Новым главным тренером «Баварии» стал Светислав Пешич

Комментарии

76-летний прославленный сербский тренер Светислав Пешич стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Бавария» до конца сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Светислав хорошо знает «Мюнхен», так же как «Баварию» и обе лиги. Некоторые из нас тоже очень хорошо его знают, поэтому период адаптации у него должен быть коротким. Этот факт наряду с его огромным опытом вселяет в нас уверенность в правильности этого решения», — приводит слова спортивного директора БК «Бавария» Драгана Тарлаца пресс-служба команды.

Пешич впервые возглавил «Баварию» осенью 2012 года и тренировал её до 2016 года. В 2024 году Светислав привёл сборную Сербию к завоеванию бронзы на Олимпийских играх.

