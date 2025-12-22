Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Мело Тримбл (ЦСКА).
2. Александр Шашков, Лев Свинин («Бетсити Парма»).
3. Данил Певнев (МБА-МАИ).
4. Никита Михайловский («Самара»).
5. Лука Шаманич («Зенит»)
6. Данило Тасич («Енисей»).
7. Дмитрий Хвостов, Дин Хантер («Пари Нижний Новгород»).
8. Максим Огарков (МБА-МАИ).
9. Хэйден Далтон («Уралмаш»).
10. Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»).

Материалы по теме
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром
Материалы по теме
Опубликована статистика нарушений правил в Единой лиге нынешнего сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android