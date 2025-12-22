Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».
Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:
1. Мело Тримбл (ЦСКА).
2. Александр Шашков, Лев Свинин («Бетсити Парма»).
3. Данил Певнев (МБА-МАИ).
4. Никита Михайловский («Самара»).
5. Лука Шаманич («Зенит»)
6. Данило Тасич («Енисей»).
7. Дмитрий Хвостов, Дин Хантер («Пари Нижний Новгород»).
8. Максим Огарков (МБА-МАИ).
9. Хэйден Далтон («Уралмаш»).
10. Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»).