Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Мело Тримбл (ЦСКА).

2. Александр Шашков, Лев Свинин («Бетсити Парма»).

3. Данил Певнев (МБА-МАИ).

4. Никита Михайловский («Самара»).

5. Лука Шаманич («Зенит»)

6. Данило Тасич («Енисей»).

7. Дмитрий Хвостов, Дин Хантер («Пари Нижний Новгород»).

8. Максим Огарков (МБА-МАИ).

9. Хэйден Далтон («Уралмаш»).

10. Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»).