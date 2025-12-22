Скидки
Секулич — о матче с «Игокеа»: в первой игре было много проблем с ними

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался в преддверии игры WINLINE Basket Cup 2025 с «Игокеа».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Игокеа
Лакташи
«Мы очень серьёзно подходим к этой игре с точки зрения конкуренции и нашего соперника. Мы не заглядываем вперёд на следующую игру; для нас «Игокеа» — самый важный вызов на данный момент. У нас было много проблем с ними в Лакташи, и мы выиграли [предыдущий матч] только потому, что Трент Фрейзер на последних секундах забросил трёхочковый, что спасло нас.

Вся игра была очень напряжённой, так что мы не готовились ни к чему большему. Очевидно, что мы сосредоточены на своей игре, но наша цель – показать всё, на что мы способны, и победить», — приводит слова Секулича издание Basketball Sphere.

Новости. Баскетбол
