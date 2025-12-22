Скидки
Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026

НБА обновила рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026. «Бруклин» поднялся на две позиции
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026.

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 22 декабря:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Детройт Пистонс».
4. «Нью-Йорк Никс».
5. «Сан-Антонио Спёрс».
6. «Хьюстон Рокетс».
7. «Миннесота Тимбервулвз».
8. «Бостон Селтикс».
9. «Лос-Анджелес Лейкерс».
10. «Орландо Мэджик».
11. «Филадельфия Сиксерс».
12. «Торонто Рэпторс».
13. «Майами Хит».
14. «Финикс Санз».
15. «Кливленд Кавальерс».
16. «Голден Стэйт Уорриорз».
17. «Атланта Хоукс».
18. «Мемфис Гриззлиз».
19. «Чикаго Буллз».
20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
21. «Даллас Маверикс».
22. «Бруклин Нетс».
23. «Милуоки Бакс».
24. «Юта Джаз».
25. «Шарлотт Хорнетс».
26. «Лос-Анджелес Клипперс».
27. «Нью-Орлеан Пеликанс».
28. «Сакраменто Кингз».
29. «Вашингтон Уизардс».
30. «Индиана Пэйсерс».

