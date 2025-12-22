Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс выступил за идею перехода Адетокунбо в «Сан-Антонио» к Вембаньяме

Перкинс выступил за идею перехода Адетокунбо в «Сан-Антонио» к Вембаньяме
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выступил за идею перехода 30-летнего центрового «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо в техасский клуб «Сан-Антонио Спёрс».

«Скажу так: если бы нам удалось заполучить Янниса и Вемби, то это было бы просто невероятно. Я только за. Яннис и Вемби — как, чёрт возьми, против них можно играть? Какой у вас был бы план действий на этот случай?.. У вас и так нет плана действий против Вемби», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

Материалы по теме
Кендрик Перкинс назвал звёздного игрока, которого команда должна обменять
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android