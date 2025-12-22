Перкинс выступил за идею перехода Адетокунбо в «Сан-Антонио» к Вембаньяме

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выступил за идею перехода 30-летнего центрового «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо в техасский клуб «Сан-Антонио Спёрс».

«Скажу так: если бы нам удалось заполучить Янниса и Вемби, то это было бы просто невероятно. Я только за. Яннис и Вемби — как, чёрт возьми, против них можно играть? Какой у вас был бы план действий на этот случай?.. У вас и так нет плана действий против Вемби», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.