Тренер «Зенита» Секулич объяснил, почему Единая лига по-прежнему остаётся сильным турниром

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался об уровне игры в Единой лиге ВТБ.

— В Единой лиге много высококлассных игроков, несмотря на то что команды не играют в Евролиге. Вы давно работаете в этой среде. Как вы оцениваете ситуацию?
— Я думаю, что нам пришлось собрать качественную команду по необходимости из-за большого количества травм. Лига была сильна на протяжении многих лет, и она продолжает держать тот же темп, даже несмотря на то, что команды не играют в Евролиге. Привлекаются хорошие легионеры, качественные игроки, очень сильные тренеры – это качественная среда. Все команды серьёзно мотивированы на улучшение своих составов на каждом уровне. Каждый выкладывается по максимуму, — приводит слова Секулича Basketball Sphere.

