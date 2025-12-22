Семикратный чемпион НБА выразил несогласие с местом Дончича в рейтинге на звание MVP

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри выразил несогласие с местом 26-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича в рейтинге на звание MVP лиги, призвав опустить его в топе.

«Кейд должен быть выше в рейтинге кандидатов на MVP. Возможно, Луку нужно поставить немного ниже. Я не критикую Дончича. Если посмотреть на двух других парней — Кейда и Виктора Вембаньяму, то они играют в защите немного лучше. Когда я смотрю на MVP НБА, хочу видеть парня, который играет и в защите, и в нападении. Набранные очки не принесут вам чемпионство», — приводит слова Орри портал Basketball Network.

В последней редакции рейтинга Дончича занял третье место.