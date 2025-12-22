Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Димитриевич с теплотой вспомнил о работе с Перасовичем в УНИКСе

Игрок «Зенита» Димитриевич с теплотой вспомнил о работе с Перасовичем в УНИКСе
Комментарии

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит», представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич с теплотой вспомнил о работе с главным тренером казанской команды УНИКС Велимиром Перасовичем, под началом которого выступал с 2022 по 2024 год.

«Каждый тренер разный. У меня были отношения с тренером Перасовичем, который мне очень помог. Он сам играл в баскетбол, и я думаю, что это очень помогает, когда тренер – бывший игрок. Велимир понимает баскетбол с другой перспективы. Он любил меня и хотел сделать меня как можно лучше», — приводит слова Димитриевича портал Basketball Sphere.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Димитриевич: надеюсь, клубы ЕЛ вернутся в Евролигу в 2026 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android