Игрок «Зенита» Димитриевич с теплотой вспомнил о работе с Перасовичем в УНИКСе

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит», представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич с теплотой вспомнил о работе с главным тренером казанской команды УНИКС Велимиром Перасовичем, под началом которого выступал с 2022 по 2024 год.

«Каждый тренер разный. У меня были отношения с тренером Перасовичем, который мне очень помог. Он сам играл в баскетбол, и я думаю, что это очень помогает, когда тренер – бывший игрок. Велимир понимает баскетбол с другой перспективы. Он любил меня и хотел сделать меня как можно лучше», — приводит слова Димитриевича портал Basketball Sphere.