«2026-й будет сложным». Кириленко подтвердил сокращение бюджетов в российском баскетболе

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о сокращении бюджетов в российском баскетболе на фоне изменений в налоговом законодательстве по отношению выплат букмекерских контор.

«Из-за сильных изменений в правилах распределения средств, к сожалению, как бы нам ни хотелось, большое количество проектов в 2026 году будет сокращено. Я не стесняюсь об этом говорить: мы обязаны жить по средствам, и, если финансирование сокращается, часть проектов будет ограничена.

Это не значит, что мы не будем пытаться сделать всё возможное. Конечно, мы будем искать возможности для реализации проектов. Но я также хочу предупредить наши региональные отделения: 2026 год будет сложным с точки зрения распределения средств и возможностей для реализации проектов.

Пока сложно сказать, насколько именно мы будем урезать проекты, так как ещё нет чётких критериев распределения, например, отчислений от букмекеров. Ждём информации и от Министерства спорта.

Мы действительно живём в непростое время и находимся в спортивной изоляции. Жаловаться здесь как-то странно. Нам может что-то не нравиться, но мы должны адаптироваться к этим условиям», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.