Емченко рассказал о настрое «Зенита» на «Игокеа» после поражения от УНИКСа

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался в преддверии матча WINLINE Basket Cup 2025 с «Игокеа».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Игокеа Лакташи Кто победит в основное время? П1 X П2

— Какие у вас ожидания от предстоящего матча?

— Нас ждёт заключительная встреча календарного года. Конечно, хочется уйти на новогодние праздники с победой. Надо подытожить этот прекрасный год домашним успехом. Мы к игре готовы, всё в наших руках, ногах и головах. Как и всегда, говорю — всё будет зависеть от нас. Считаю, что мы сильнее, но надо каждый раз это доказывать на площадке. Нужно быть сфокусированными и выполнять план на игру все 40 минут. Не эпизодами, а от начала и до конца.

— Тяжело ли было переключиться на рутину после тяжёлого поражения в Казани?

— Мы все профессионалы, поражения — часть спорта. Проигрыши не должны нас выбивать из колеи, даже самые обидные! Всегда считал, что лучших спортсменов отличает от посредственных то, насколько быстро они умеют отойти от поражения, перестроиться, преодолеть прежде всего свои негативные мысли, эмоции, чувства после досадного проигрыша, поскорее забыть неудачи и двигаться дальше, думать о следующей игре, о следующей победе! Силён не тот, кто не падал, а тот, кто падал и вставал.

— Чем сильна «Игокеа»?

— У них немного поменялся состав. Стиль игры тот же: плотная защита, стараются играть быстрее, бежать в нападение. Но мы сосредоточены на нашей игре. Мы готовы и знаем, что делать. Надо только всё это реализовать, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.